Последнее обновление: 28.02.2021 10:44

Президент Доминиканы заявил о планах построить стену на границе с Гаити

Президент Доминиканской Республики Луис Абинадер собирается построить стену на границе с Гаити.

О своих планах он объявил в послании к конгрессу, сообщает РБК со ссылкой на газету Diario Libre.

По его словам, во второй половине 2021 года страна усилит меры безопасности на границе с соседним государством. Они будут включать «физические и технологические средства», в том числе двойную стену на наиболее конфликтных участках, датчики движения, системы распознавания лиц, радары и системы инфракрасного излучения.

С помощью стены глава государства надеется справиться с проблемой нелегальной миграции, незаконного оборота наркотиков и торговли угнанными автомобилями.



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