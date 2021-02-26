Последнее обновление: 26.02.2021 14:53

Лукашенко передал власть в НОК по наследству

Старший сын Лукашенко, Виктор «избран» на пост президента Национального олимпийского комитета Беларуси.

Виктор Лукашенко с апреля 2019 года исполнял обязанности первого вице-президента НОК, с ноября был избран на этот пост.

C мая 1997 года пост президента НОК неизменно занимал Александр Лукашенко. В феврале 2021 года власть в НОК была передана по наследству.

Лукашенко воспользовался информационным поводом, чтобы высказаться в отношении оппозиционно-настроенных спортсменов, которых затянуло «в воронку предательства».

"Тех, кого так заботливо растили наши тренера в спортивных школах. Тех, кому были созданы абсолютно все условия для совмещения учебы и тренировок в училищах олимпийского резерва и университетах. Тех, кому государство дало возможность заниматься спортом профессионально, не отвлекаясь на бытовые вопросы. Наши лучшие врачи бесплатно лечили их от травм. И даже при дисквалификации мы их не бросали. А теперь они стоят в приемных международных организаций, выпрашивая санкции против нашего олимпийского движения, да и страны в целом", - посетовал пенсионер, отметив, что с их подачи Беларусь потеряла чемпионаты мира по хоккею и современному пятиборью.

"Но это мы все переживем. Не думаю, что мы здесь что-то катастрофически потеряли. Скажу одно: на предательстве Родины счастья не построишь. Хорошо, Бог им судья. На этом закончим эту тему, все вы хорошо с ней знакомы", - добавил он.



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