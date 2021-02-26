Последнее обновление: 26.02.2021 09:59

Евросоюз объявил персоной нон грата представителя Венесуэлы при ЕС

Европейский союз объявил персоной нон грата постоянного представителя Венесуэлы при ЕС в ответ на аналогичные действия республики по отношению к представителю ЕС.

«Совет сегодня (в четверг – ред.) постановил объявить главу миссии Боливарианской Республики Венесуэла при Европейском союзе персоной нон грата. Это ответ на решение правительства Венесуэлы объявить главу делегации ЕС в Венесуэле персоной нон грата», — уточняется в сообщении.

Власти Венесуэлы выслали главу дипмиссии ЕС Исабель Брильанте Педросу после того, как Евросоюз 22 февраля ввел новые санкции против венесуэльских чиновников. Под них попали 19 официальных лиц. Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что у представителя Евросоюза есть 72 часа, чтобы покинуть республику.

В ЕС в ответ указали, что подобные действия приведут лишь к «дальнейшей международной изоляции» Венесуэлы.



blog comments powered by Disqus
<Январь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Февраль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
1234567
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование