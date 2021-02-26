Последнее обновление: 26.02.2021 09:59

США нанесли авиаудар в Сирии

Категории: Сирия США

США нанесли авиаудар в Сирии, опираясь на разведывательную информацию иракской стороны, заявил министр обороны США Ллойд Остин.

«Мы позволили иракцам разрабатывать разведданные для нас, поощряли их в этом, и это очень помогло нам уточнить цели», — отметил он.

Министр обороны указал, что Пентагон точно уверен в выбранных целях. По его словам, их использовало то же шиитское ополчение, что ранее атаковало военные объекты американцев, передает РБК.

Со слов Остина, США уничтожили несколько объектов, расположенных на пограничном контрольно-пропускном пункте в Восточной Сирии. Они служили группам боевиков, которых поддерживает Иран.

Пентагон назвал атаку соразмерным военным ответом на прежние нападения на американские пункты. Приказ нанести ракетный удар отдал президент США Джо Байден.

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