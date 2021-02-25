Власти Украины заблокировали LiveJournal и еще более 400 сайтов

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации на Украине, потребовала от провайдеров заблокировать 426 сайтов.

Блокировка производится на основании решения Голосеевского районного суда, соответствующее письмо было направлено в комиссию Следственным отделом Голосеевского управления полиции Национальной полиции Украины.

В списке сайтов, которые должны заблокировать провайдеры, есть LiveJournal, GitHub, сервис по сбору статистики Telegram Tgstat.ru; портал «Банки.ру»; РБК.

Помимо сайтов, зарегистрированных в доменных зонах России (.ru) и Украины (.ua), под блокировку попали сайты с доменами Германии (.de), Италии (.it) и Израиля (.il). Кроме новостных и информационных порталов, в списке есть форумы, посвященные криптовалютам, сайты по сбору компромата на политиков и бизнесменов, порталы компаний. Часть приведенных в сообщении Нацкомисии адресов ведет на недействующие сайты.

Постановление подлежит немедленному исполнению.

Согласно сообщению Нацкомиссии, решение принято по признакам совершения преступления предусмотренного ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с внедрением электронно-вычислительной техники), передает РБК.

Наказание по этой статье представляет собой лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Суд постановил наложить «арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети «Интернет» при использовании веб-ресурсов» из списка.