Последнее обновление: 23.02.2021 17:12

Дело Виктора Бабарико застопорилось после лыжной прогулки Путина и Лукашенко в Сочи

Судебные заседания по делу Виктора Бабарико отложены как минимум до 9 марта из-за якобы болезни одного из членов состава суда.

Об этом сообщают штаб и пресс-служба Верховного суда РБ

"По информации из Верховного суда заседания по делу Виктора Бабарико отложены на неопределенный срок, но минимум до 9 марта", - сообщила пресс-служба штаба Виктора Бабарико.

"В судебном заседании объявлен перерыв продолжительностью до двух недель в связи с заболеванием одного из членов состава суда", - сообщили в пресс-службе ВС РБ.

Так совпало, что о болезни судьи стало известно на следующий день после того, как Лукашенко и Путин покатались на лыжах в Сочи

Рассмотрение дела Виктора Бабарико началось 17 февраля.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Январь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Февраль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
1234567
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование