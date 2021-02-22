Беларусь обещает ответить на военную эскалацию со стороны Запада

Совокупность внешних и внутренних угроз безопасности потребовала переоценки военно-политической обстановки, заявил сегодня помощник министра обороны Беларуси по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майор Олег Воиновом на брифинге с военными атташе, аккредитованными при Минобороне РБ.

Он привел факты «планомерного развертывания европейского сегмента системы ПРО, начала функционирования в Польше оперативной группы штаба 5 АК СВ США и создания инфраструктуры, обеспечивающей размещение до 20 тысяч американских военнослужащих, усиления разведывательной активности и повышения интенсивности полетов стратегической бомбардировочной авиации ВВС США, дестабилизирующего фактора учения «Защитник Европы – 2020».

«Доведено, что в случае продолжения странами Запада политики эскалации напряженности, Республика Беларусь оставляет за собой право предпринять в 2021 году ряд дополнительных шагов в области национальной безопасности», - говорится в сообщении Минобороны РБ.

Воинов проинформировал, что несмотря на коронавирус на содержание Вооруженных Сил Беларуси в 2021 году предусмотрено выделение 1,03 % от ВВП. При этом сформированный на 2021 год бюджет Вооруженных Сил позволяет обеспечить гарантированное финансирование обязательных расходов.

В частности, в 2021 году авиационные части пополнятся самолетами Су-30 СМ и ударными вертолетами Ми-35М, продолжится закупка зенитного ракетного комплекса «Тор-М2», ожидается поступление танков Т-72Б3 и двух батальонных комплектов БТР-82А.

В качестве основного мероприятия подготовки рассматриваются совместные стратегические учения «Запад-2021».

В рамках оперативно-стратегических учений ОДКБ «Боевое братство – 2021» запланированы учения на территории РФ «Нерушимое братство – 2021»; Таджикистана - «Взаимодействие-2021», «Поиск-2021», «Эшелон-2021».