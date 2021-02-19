СК Беларуси завел уголовное дело за принуждение к забастовке на Гродно-Азоте

Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета РБ возбудил уголовное дело по ст.200 (принуждение к забастовке, совершенное с угрозой применения насилия) Уголовного кодекса РБ.

Еще 21 августа 2020 года СК РБ сообщил о том, что на мобильные телефоны руководства ОАО «Гродно Азот» поступили сообщения с угрозами убийством в случае неучастия в забастовке и поддержки стачкома.

«Идентичное «послание» поступило сразу 6 сотрудникам в мессенджере Viber, при этом в каждом подобном случае указывались имена детей работников предприятия. В связи с тем, что граждане воспринимали данную угрозу реально, опасались за себя, а также за жизнь и здоровье своих детей, написали соответствующие заявления в Следственный комитет», - говорится в сообщении СК РБ.