Пандемия кронавируса увеличила мировой долг до рекордных $281 трлн

Последствия пандемии нового коронавируса привели к росту общего долга всех стран на 24 трлн долларов за последний год, в результате чего он достиг рекордного за все время 281 трлн долларов, что составляет 355% мирового ВВП.

Об этом говорится в распространенном в среду исследовании вашингтонского Института международных финансов, передает ТАСС.

По оценкам экспертов, на разработанные властями разных стран программы государственной поддержки их экономики пришлось около 12 трлн долларов госдолга, на международные компании - 5,4 трлн долларов, банки - 3,9 трлн долларов и домохозяйства - 2,6 трлн долларов.

Темпы, с которыми государства набирали долги, побили даже рекорды глобального финансового кризиса 2008-2009 годов, но конца процессу не видно: этом году мировой госдолг продолжит свой рост и увеличится еще на 10 трлн долларов, прогнозирует IIF.

По мнению экспертов, властям в этот раз будет сложнее справиться с ростом госдолга, чем после мирового финансового кризиса. Так, «преждевременная отмена господдержки может привести к всплеску банкротств и новой волне проблемных кредитов», а многие компании все больше полагаются на государственную поддержку, что может только усугубить ситуацию, отмечается в докладе.

Как подчеркнули в институте, рост госдолга был особенно высоким в европейских странах: Греции, Испании и Франции. Среди развивающихся экономик в прошлом году данный показатель был наибольшим у Китая, за ним следуют Турция, Республика Корея и Объединенные Арабские Эмираты. При этом, по данным авторов работы, наибольший уровень накопления корпоративного долга был зарегистрирован в России и Перу.