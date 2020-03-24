Развивающимся рынкам нужно погасить долги на $34 млрд

Странам с развивающимися рынками в ближайшие 12 месяцев предстоит погасить долги на сумму около $34 миллиардов, при этом Бахрейн и Эквадор ждут самые высокие выплаты с точки зрения их валютных резервов.

Столкнувшись с глобальной распродажей активов, развивающиеся рынки пытаются сдержать распространение коронавируса, ограничивая передвижение людей и используя денежно-кредитную и бюджетную политику для смягчения удара по своим экономикам, написал инвестбанк Goldman Sachs в аналитической записке.

Рынки закрыты для размещения нового долга, и инвесторы пристально следят за тем, хватит ли странам резервов для покрытия международных обязательств, особенно в условиях дефицита долларовой ликвидности.

У большинства стран достаточно резервов для выплат по международным обязательствам с погашением в ближайшие 12 месяцев, если они не будут потрачены на другие нужды, пишет Goldman Sachs.

Экспортеры нефти Бахрейн и Эквадор находятся в наиболее уязвимом положении, свидетельствуют данные инвестбанка. Бахрейну в ближайшие 12 месяцев предстоит погасить $2 миллиарда, что составляет более 50% его валютных резервов, в то время как Эквадору - $1,5 миллиарда, или чуть меньше 50% его резервов.

Бахрейн ведет переговоры с банками о кредите на сумму около $1 миллиарда, сообщили источники Рейтер на прошлой неделе. Это государство в 2018 году получило финансовую помощь от своих соседей по Персидскому заливу, чтобы предотвратить кредитный кризис, вызванный длительным периодом низких цен на нефть.

Тем временем Fitch Ratings на прошлой неделе снизило рейтинг Эквадора до “CCC” в “B-“, сославшись на резкое падение цен на нефть, потерю доступа к рынкам капитала и вероятные проблемы с получением средств от МВФ и других кредиторов.

Аналитики Goldman исключили из доклада данные Аргентины и Ливана, пытающихся реструктурировать свои международные обязательства.

Киргизия и Беларусь в понедельник также сообщили о планах реструктурировать внешний долг.

В 2022 году развивающимся рынкам предстоит погасить уже $60 миллиардов.