Мировой долг превысил 320% глобального ВВП

Размер мирового долга, который представляет общие долги людей, компаний, финансовых организаций и правительств, побил все рекорды, увеличившись до $ 253 млрд.

Об этом сообщает американский Институт международных финансов (IIF), передает eadaily.com.

Там отмечают, что указанная сумма — это 322% глобального ВВП. По словам экспертов, мировая экономика начала замедляться, а темпы роста глобального долга ускорились. Это связывают с политикой Центробанков по низким процентным ставкам. Как результат, займы растут по всему миру.

Примечательно, что задолженность развитых государств составляет порядка $ 180 трлн (383% ВВП) и более чем в два раза превосходит показатель развивающихся стран — $ 72 трлн (223% ВВП).