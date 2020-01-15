Последнее обновление: 15.01.2020 12:29

Мировой долг превысил 320% глобального ВВП

Размер мирового долга, который представляет общие долги людей, компаний, финансовых организаций и правительств, побил все рекорды, увеличившись до $ 253 млрд.

Об этом сообщает американский Институт международных финансов (IIF), передает eadaily.com.

Там отмечают, что указанная сумма — это 322% глобального ВВП. По словам экспертов, мировая экономика начала замедляться, а темпы роста глобального долга ускорились. Это связывают с политикой Центробанков по низким процентным ставкам. Как результат, займы растут по всему миру.

Примечательно, что задолженность развитых государств составляет порядка $ 180 трлн (383% ВВП) и более чем в два раза превосходит показатель развивающихся стран — $ 72 трлн (223% ВВП).

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Январь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование