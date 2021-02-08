Румас нашелся в Лондоне

Экс-премьер Беларуси Сергей Румас, от которого на прошедших президентских выборах летом 2020 года ждали перехода в стан оппозиции, отыскался в Лондоне на фоне сообщений об аресте его близких друзей/знакомых по Туровскому молочному комбинату и не только.

Накануне прошел слух, что Румас задержан, но потом выяснилось, что он вовсе не в Беларуси, поскольку уехал на день рождению к одному из двух старших сыновей или в Италию, или в Великобританию.

Сегодня Румас пал под настойчивостью прессы и ответил на звонок журналиста Нашей Нивы. Оказалось, что он все-таки в Лондоне навещает старшего сына Валерия, работающего помощником главы Лондонского филиала российской инвестиционной компании VTB Capital.

«Я не буду давать никаких комментариев, извините. Вы услышали, что я жив, не арестован, но ничего комментировать не буду. Спасибо, что беспокоитесь», - вежливо отмахнулся от расспросов Румас.

Но упрямые телеграм-каналы утверждают, что дело на Румаса заведено. При этом, связано оно не столько с печальными финансовыми результатами Туровского молочного комбината, сколько именно с политической активностью бывшего банкира и премьера.

Вряд ли стоит ждать, что Румас каким-то образом вольется в/возглавит команду Латушко (хотя нынче всяко может быть – даже подброшенная монета может в воздухе повиснуть). Скорее, под политической активностью подразумеваются дальнейшие действия пожизненного протеже Румаса - Михаила Мясниковича, известного своими политическими чутьем и полигамией.

На первых президентских выборах независимой Беларуси Мясникович был главой штаба Кебича, но после первого тура понял, к чему идет дело и переобулся в воздухе, за что был назначен главой администрации Лукашенко.