Последнее обновление: 08.02.2021 14:46

В Беларуси в январе по политическим мотивам задержано 873 человека

В Беларуси в январе по политическим мотивам было задержано не менее 873 человека, из них не менее 391 — женщины, 475 — мужчины. Такие данные приводит правозащитный центр "Весна".

Согласно информации, не менее 709 человек было задержано в Минске и Минской области, 37 — в Витебской области, 27 — в Гомельской области, 22 — в Брестской области, 19 — в Гродненской области, 14 — в Могилевской области.

Также известно о задержании шести несовершеннолетних. Самому младшему задержанному — 13 лет, самыми пожилыми задержанными оказались два 72-летних белоруса.

В первом месяце 2021 года было вынесено не менее 489 постановлений суда в отношении участников протестов. Арестом наказано 304 человека, штрафом — 137, двое — арестом и штрафом. 40 протоколов отправлено на доработку, и только 6 административных дел прекращено.

При этом 173 человека наказаны арестом на срок от 15 до 22 суток, 24 человека наказаны максимальным арестом на 25 суток (без учета повторных арестов), 10 человек — штрафом в 50, один — в 70 базовых величин.



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