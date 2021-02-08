Последнее обновление: 08.02.2021 10:14

Колесникова получила немецкую премию в области прав человека

Мария Колесникова удостоена премии фонда имени Герхарта и Ренаты Баум за "образцовый и впечатляющий вклад в создание свободного общества в Беларуси".

Награждение прошло на фестивале новой музыки Eclat в немецком Штутгарте в воскресенье, 7 февраля. Премию получила сестра Колесниковой Татьяна Хомич. Сама Колесникова уже 5 месяцев находится под стражей в Беларуси.

«Мария Колесникова осталась в стране со всеми рисками для собственного благополучия, чтобы быть рядом со всеми, кто разделяет её чувства. Она патриотка… Мы с женой чествуем … Колесникову за ее мужество и решимость бороться за свободу в своей стране», - заявил Герхарт Баум.

Рената Баум сообщила, что премией также отмечены те, "кто был вынужден уехать из Беларуси, лишился средств к существованию и те, кто надеется на открытую демократическую Беларусь в скором времени".

Премия составляет 10 тысяч евро.



blog comments powered by Disqus
<Январь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Февраль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
1234567
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование