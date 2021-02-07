ФРГ выделит на поддержку гражданского общества Беларуси 21 млн. евро

Правительство Германии приняло программу поддержки гражданского общества Беларуси, на которую будет выделено до 21 миллиона евро.

Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на онлайн-конференции "Солидарность с Беларусью" в субботу, 6 февраля.

В рамках плана предусмотрены стипендии студентам и школьникам, исключенных из учебных заведений за участие в акциях протеста, а также меры поддержки независимых СМИ.

Маас также сказал, что ФРГ создаст механизм по сбору доказательств вины тех, кто нарушает права человека в Беларуси.

"Настанет день, когда они будут привлечены к ответственности. И придет день, когда белорусы смогут жить в демократии, свободе и правовом государстве", - отметил министр.

"Дух демократии выпущен из бутылки и его невозможно вернуть назад", - подчеркнул Мас и заверил протестующих белорусов в том, что Германия и ЕС находятся на их стороне.

Кроме того, власти ФРГ намереваются оказывать психологическую помощь жертвам пыток и предоставлять политическое убежище преследуемым гражданам Беларуси.