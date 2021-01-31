Последнее обновление: 31.01.2021 11:02

Четыре сотрудника symbal.by обвинены в мелком хулиганстве

Четыре сотрудника магазина национальной символики symbal.by (Ксения Миклашевская, Ольга Игнатович, Анастасия Трофимчик и Никита Бровко) обвинены в мелком хулиганстве и отправлены в Центр изоляции правонарушителей.

Об этом сообщает Белапан со ссылкой на основателя и владельца магазина Павла Белоуса.

Перед этим в течение семи часов сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями РУВД описывали и изымали имущество и документы в помещении магазина на пр. Машерова, 18 (бывшая ул. Варвашени), который после вынужденного закрытия из-за начавшихся летом прошлого года постоянных проверок использовался как офис.

В последнее время силовики проявляют повышенное внимание к магазинам, торгующим предметами в национальном стиле. 25 января в магазин «Мой модны кут» в столичном торговом центре «Московско-Венский» пришли с проверкой сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Мингорисполкома и других структур. По словам владельца Валерия Есипёнка, была изъята «незарегистрированная символика».

На следующий день жена Валерия Есипёнка Елена Есипёнок была задержана в магазине, а ее супруг — 28 января в суде Советского района, куда он пришел на рассмотрение ее дела. Дело было отправлено на доработку, после которой женщину оштрафовали на 30 базовых величин (870 рублей). Валерий Есипёнок арестован на 15 суток.

29 января Генпрокуратура заявила, что готовит пакет документов о признании экстремистскими «бело-красно-белого флага и иной символики» на основании «коллективного обращения, под которым подписались более сотни граждан», и «с учетом ранее проведенной Генеральной прокуратурой работы по совершенствованию законодательства о противодействии экстремизму».

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