Tesla впервые зафиксировала прибыль по итогам целого года

Производящая электромобили американская компания Tesla впервые с момента ее основания получила прибыль по итогам целого года.

Согласно корпоративной отчетности, в 2020 году чистая прибыль Tesla составила 721 млн долларов. В 2019 году компания понесла убытки в размере 862 млн долларов, а в 2018 году они достигли почти 1 млрд долларов.

Выручка Tesla по итогам 2020 года превысила 31,5 млрд долларов. В 2019 году данный показатель составил около 24,5 млрд долларов. Одной из причин финансового успеха компании стал рост объемов продаж электромобилей в Китае и европейских странах.

В январе 2020 года капитализация Tesla составляла менее 100 млрд долларов, год спустя оценивается примерно в 819 млрд долларов.

Tesla была основана американским предпринимателем Илоном Маском в 2003 году.