Tesla в четвертый раз перенесла выпуск реактивных автомобилей

Компания Tesla планирует завершить проектирование и разработку нового поколения Tesla Roadster с реактивными двигателями к концу этого года. Об этом сообщает Elektrek.

Маск заявил, что компания надеется запустить автомобиль в производство в следующем году. Новое поколение Roadster было неожиданно анонсировано в 2017 году на мероприятии Tesla Semi Unveiling. Тогда в Tesla заявили, что автомобиль "побьет" все автомобили с бензиновыми двигателями благодаря своим отличным характеристикам.

Обещали, что он будет разгоняться с места до 100 км/ч за 1,9 секунды, преодолевать четверть мили за 8,8 секунды, максимальную скорость 400 км в час и батарею емкостью 200 кВт/ч с запасом хода – 800 км.

Первоначально планировалось, что Roadster выйдет на рынок в 2020 году, но сроки постоянно откладывались. В 2020 году выход Roadster был перенесен на 2021 год. В 2021 году его отложили до 2022 года, а затем снова перенесли на 2023 год.