Маск заявил о строительстве нового завода Tesla в Техасе

Tesla построит второй сборочный завод в США в штате Техас. Об этом заявил глава компании Илон Маск на фоне публикации квартального отчета автоконцерна, передает The Wall Street Journal.

По словам Маска, место для строительства производства уже выбрано — оно расположится на участке рядом с городом Остин. На новом заводе будут собирать электропикапы Cybertruck и прицепы для него, а также электрокары Model 3 и Model Y для потребителей из восточной части Соединенных Штатов.

Весной единственный в США завод по производству электромобилей Tesla в Калифорнии был закрыт из-за эпидемии коронавирусной инфекции. В мае Маск сообщил, что возобновит работу производства, несмотря на запрет властей округа Аламида, передает РБК.

Решение бизнесмена поддержал президент США Дональд Трамп. Он потребовал от властей Калифорнии позволить Tesla открыться и возобновить сборку машин «быстро и безопасно».

На фоне роста стоимости акций Tesla на американской бирже Nasdaq 21 июля состояние Маска выросло за сутки более чем на $5 млрд, благодаря чему он вошел в пятерку богатейших людей планеты по версии Forbes.