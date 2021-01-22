Последнее обновление: 22.01.2021 19:36

18-летняя беларуска получила 2 года тюрьмы за надписи на ограждениях

Белорусские власти продолжают ломать судьбы молодого поколения в назидание другим, чтобы сидели дома как мыши и не высовывались.

18-летние Софья Малашевич и Тихон Клюкач приговорены к двум и полутора годам колонии за надписи на заградительных щитах одной из войсковых частей, которыми была ограждена резиденция Лукашенко в Минске.

По версии следствия, молодые люди приняли активное участие в акции протеста 6 сентября, это повлекло нарушение работы общественного транспорта и организаций. При этом ущерб в обвинении не указан, сообщает tut.by.

Гособвинитель Рудницкая зачитала, что Клюкач и Малашевич двигались по проезжей части, совершали громкие хлопки руками, использовали оппозиционную символику, шли в первых рядах колонны, тем самым совершили преступление по ч.1 ст. 342 УК.

Также Софии было предъявлено обвинение в хулиганстве: в обвинении отмечено, что 6 сентября девушка нанесла вульгарные надписи на заградительных щитах, которые принадлежат войсковой части 63 755 и были выставлены у Дворца независимости. Гособвинитель подчеркнула, что действовала обвиняемые с исключительным цинизмом, демонстрировали презрение к нравственным ценностям общества, войсковой части был нанесен ущерб на сумму 103 рубля. Еще до суда София эту сумму погасила.

Софии Малашевич, кроме того, предъявлено обвинение в оскорблении Лукашенко (ст. 368 УК, наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок). По версии следствия, в августе она дважды демонстрировала плакат с оскорбительной надписью, содержащую негативную оценку его деятельности, демонстрируя социальную нетерпимость к представителям власти и желание представить Лукашенко в унизительном положении в глазах общественности.

Молодые люди признали вину, заявили, что раскаиваются в содеянном. В последнем слове София попросила не наказывать Тихона.

Приговор в законную силу не вступил, защитники заявили, что будут подавать жалобы. Фигуранты уголовного дело были признаны политзаключенными.

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