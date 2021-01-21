Последнее обновление: 21.01.2021 11:10

Директором Нацразведки США впервые станет женщина

Категории: США Власть

Сенат США в среду, 20 января, утвердил Эврил Хэйнс в должности директора Национальной разведки, за нее проголосовали 84 человека, против выступили 10.

Хэйнс стала первой женщиной на этом посту. Ее кандидатуру демократ Джозеф Байден выдвинул в ноябре 2020 года, вскоре после своей победы на выборах президента Соединенных Штатов, передает DW.

С августа 2013 года по январь 2015-го Хэйнс была заместителем директора Центрального разведывательного управления США (ЦРУ), а затем два года работала заместителем советника президента США по национальной безопасности.

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