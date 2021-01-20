Помпео обвинил Китай в геноциде уйгуров

Госсекретарь США Майкл Помпео во вторник, 19 января, обвинил власти Китая в геноциде уйгуров и представителей иных этнических и религиозных меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).

Речь идет о преступлениях против человечности, включающих произвольные задержания или иное ограничение физической свободы более миллиона мирных жителей, насильственную стерилизацию, пытки, принудительный труд, а также драконовские ограничения свобод вероисповедания, выражения мнений и передвижения, говорится в заявлении главы Госдепартамента Соединенных Штатов.

Подобные действия являются оскорблением китайского народа и цивилизованных наций во всем мире, подчеркнул Помпео. По его словам, КНР и Коммунистическую партию Китая необходимо привлечь к ответственности, передает DW.

Вашингтон призвал Пекин немедленно освободить всех произвольно задержанных покончить с пытками и насилием в местах пребывания задержанных, прекратить преследование уйгуров и других меньшинств. Госдепартамент США продолжит собирать информацию о происходящем в СУАР, отметил Помпео. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в июне 2020 года подписал закон о санкциях в отношении Китая из-за притеснения уйгуров, в ответ КНР ввела штрафные меры в отношении ряда американских чиновников.

Уйгуры - тюркоязычная народность, подавляющее большинство ее представителей живет в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на западе КНР. По вероисповеданию уйгуры - мусульмане-сунниты. По оценкам правозащитных организаций, более 1 млн уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых лагерях для перевоспитания, где их принуждают отказаться от их религии, культуры и языка.