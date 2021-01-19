ОБСЕ пока не видит возможности для диалога в Беларуси между оппозицией и властью

Диалог между оппозицией и действующим режимом в Беларуси невозможен, пока не освобождены все задержанные оппозиционные активисты и участники протестов. Об этом заявила действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде на совместной с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой пресс-конференции во вторник в Киеве.

"И, конечно, открытым остается вопрос, каким образом мы можем (...) способствовать диалогу между белорусской оппозицией и существующим режимом. Я обсудила этот вопрос с министром иностранных дел Беларуси и лидером оппозиции (Светланой Тихановской - ИФ). К сожалению, сейчас невозможно вести этот диалог, потому что, во-первых, должны быть освобождены все лица, которые были задержаны", - сказала Линде, которую цитирует Интерфакс.

Она подчеркнула, что в "московском механизме" ОБСЕ существует более 80 предложений, над которыми "мы собираемся работать во время нашего председательствования в ОБСЕ".

В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.