Евросоюз требует от Беларуси доступ в тюрьмы для посещения политзаключенных

Глава Представительства Европейского Союза в Беларуси Дирк Шубель напомнил белорусским властям о просьбе предоставить дипломатическому сообществу ЕС доступ в тюрьмы для посещения политзаключенных.

Об этом Дирк Шубель заявил в понедельник, 18 января, на встрече с замглавы МИД РБ Сергеем Алейником. Алейник в настоящее время отвечает за отношения между ЕС и Беларусью.

«Посол также повторил просьбу предоставить дипломатическому сообществу ЕС доступ в тюрьмы, включая посещение г-на Игоря Лосика, блогера, заключенного в тюрьму с 25 июня 2020 года и голодающего в течение последних 34 дней», - говорится в сообщении представительства ЕС.

На встрече посол Шубель в ходе обсуждения текущего состояния и перспектив отношений и сотрудничества между ЕС и Беларусью подчеркнул необходимость освобождения всех произвольно задержанных в Беларуси, включая политических заключенных и работников СМИ.