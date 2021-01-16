Пять стран присоединились к третьему пакету санкций ЕС в отношении Беларуси

К третьему пакету санкций Евросоюза в отношении Беларуси присоединились пять стран — партнеров ЕС, говорится в заявлении, опубликованном 15 января на сайте Совета Евросоюза.

«Страны-кандидаты: Албания, Северная Македония и Черногория, а также государства европейской зоны свободной торговли — Исландия и Норвегия — присоединились к постановлению Совета ЕС о введении санкций. Они обеспечат соответствие своей национальной политики этому решению совета. Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его», — отмечается в заявлении.

Ранее эти страны поддержали первый и второй пакет санкций в отношении властей Беларуси, которые вводились в октябре—ноябре 2020 года, передает БелаПАН.

17 декабря Евросоюз принял третий пакет санкций в отношении белорусского режима. Его отличие состоит в том, что санкции распространяются не только на чиновников, но и на бизнесменов, юридические лица — предприятия и фирмы.

Ограничительные меры введены в отношении 29 физических и семи юридических лиц. Под санкции попали Управление делами президента Беларуси, ЗАО «Белтехэкспорт», «Дана холдингз/Дана Астра», ООО «Синезис», ОАО «Агат», ОАО «140 ремонтный завод», ОАО «Минский завод колесных тягачей». Помимо представителей власти в санкционный список включены бизнесмены, которых считают приближенными к Лукашенко, — Александр Шакутин (председатель совета директоров ОАО «Амкодор») и Николай Воробей.

Санкции предусматривают запрет на въезд в Евросоюз и заморозку счетов как физических, так и юридических лиц. Кроме того, резидентам ЕС прямо или опосредованно запрещено предоставлять доступ к финансовым средствам и сотрудничать с бизнесом, внесенным в санкционный список.