Telegram добавил пометку о мошенничестве на «канал Трампа»

Мессенджер Telegram отметил канал под названием «Donald J. Trump»., как мошеннический. Соответствующее предупреждение размещено возле названия канала и в графе «описание».

«Многие пользователи сообщили, что этот аккаунт принадлежит мошенникам. Пожалуйста, будьте осторожны, особенно если у вас будут просить денег», — говорится в сообщении.

Данный Telegram-канал имеет более 550 тыс. подписчиков. В нем опубликованы репосты записей главы государства из микроблога Twitter, а также ссылки на официальные публикации Белого дома. О наличии у Трампа официального Telegram-канала ранее не сообщалось, передает РБК.

Facebook, Twitter, Instagram и Snapchat заблокировали аккаунты Трампа после событий, произошедших в Вашингтоне 6 января. Тогда сторонники президента, несогласные с результатами выборов, вышли на митинг, а после демонстранты прорвали оцепление и штурмовали Капитолий. Полицейские вытеснили их спустя несколько часов. Они применяли против демонстрантов дубинки, слезоточивый газ и огнестрельное оружие. В результате беспорядков погибли пять человек, включая одного полицейского.

В связи с предстоящей инаугурацией Байдена, которая запланирована на 20 января, Трамп ввел в Вашингтоне режим ЧС. Трамп заявил, что не намерен присутствовать на церемонии инаугурации. Впоследствии Байден обвинил Трампа в подстрекательстве к мятежу.

Сторонники Демократической партии подготовили проект об импичменте действующего президента США. 13 января они приступили к рассмотрению вопроса об импичменте президента Дональда Трампа из-за «подстрекательства к мятежу».