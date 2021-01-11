Правящая партия лидирует на парламентских выборах в Казахстане

По данным экзитполов, правящая в Казахстане партия "Нур Отан", как и ожидалось, одерживает уверенную победу на состоявшихся в воскресенье, 10 января, выборах в нижнюю палату парламента республики.

Согласно результатам опросов, проведенных на выходе из избирательных участков, она заручилась поддержкой 71,9 процентов избирателей, сообщило государственное информагентство "Казинформ".

Это несколько ниже, чем на выборах пять лет назад, когда "Нур Отан", лидером которой является первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, получила 82% голосов, передает DW.

Второе место на выборах достается Демократической партии "Ак Жол", за которую проголосовали 10,18% избирателей. Кроме нее, семипроцентный барьер преодолела "Народная партия Казахстана" (бывшая Коммунистическая партия Казахстана) с 9,03% голосов избирателей. Всего к голосованию были допущены пять политических сил и 312 кандидатов.

По данным ЦИК республики, явка на выборах, а к участию в них были приглашены 11,9 млн избирателей, оказалась ниже, чем на предыдущих выборах и составила 63,3%.

Предвыборная кампания и сам день выборов сопровождались протестами и задержаниями оппозиционных активистов. Наблюдатели ОБСЕ еще ни разу не признали выборы в Казахстане демократическими.