Ким Чен Ын назвал США главным врагом КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын не намерен отступать от политики конфронтации в отношении США, названных им "самым большим врагом" КНДР.

О его выступлении на съезде Трудовой партии Кореи в Пхеньяне сообщает северокорейское государственное информагентство ЦТАК в субботу, 9 января, передает DW.

По словам Кима, "независимо от того, кто в США находится у власти, истинная природа США и их основополагающая политика в отношении Северной Кореи никогда не меняются". Внешняя политика КНДР должна быть "направлена на то, чтобы подчинить себе США, самого большого нашего врага и главное препятствие на пути к инновационному развитию", заявил Ким Чен Ын.

Как передает южнокорейское новостное агентство Yonhap, в своем выступлении Ким также пообещал продолжить ядерное вооружение Северной Кореи и объявил о завершении разработки проекта новой атомной подводной лодки. Северокорейский лидер также заявил о том, что КНДР продолжит развивать двусторонние отношения с Россией и Китаем.

Ранее, 6 января, выступая на открытии съезда Трудовой партии Кореи, Ким Чен Ын признал почти полный провал пятилетнего плана экономического развития страны. Цели в рамках плана, который должен был быть выполнен до конца 2020 года, не были достигнуты практически ни в одном секторе.

Ожидается, что на партийном съезде, который за всю историю страны проводится лишь в восьмой раз, будет принят следующий пятилетний экономический план. Также должна быть утверждена новая политическая линия в отношении США и Южной Кореи.