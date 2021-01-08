США приостанавливают введение пошлин на товары из Франции на $1,3 млрд

Администрация США приостанавливает реализацию планов ввести в действие таможенные пошлины на товары из Франции на сумму 1,3 млрд долларов.

Об этом говорится в распространенном в четверг письменном заявлении аппарата представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера.

Вашингтон планировал установить тарифы в связи с введением Парижем так называемого цифрового налога в отношении американских компаний.

«Торговый представитель США решил приостановить [планы по] введению пошлин», - отмечается в заявлении. Таможенный сбор в размере 25%, который должен был вступить в силу в четверг, затронул бы такие французские товары, как сумки, мыло и косметику, передает ТАСС.

Ранее Париж принял решение, что налог на доход американских цифровых гигантов во Франции будет взиматься в 2020 году, несмотря на намерения США ввести пошлины на французские товары. В 2019 году во Франции был принят законопроект о налогообложении крупнейших компаний, предлагающих цифровые услуги. Этот налог составляет 3% для компаний, чей оборот превышает 750 млн евро в мире и 25 млн евро в стране.

Введение цифрового налога во Франции вызвало недовольство американского правительства, так как все подпадающие под налог компании инкорпорированы в США. Это Google ("Гугл"), Amazon ("Амазон"), Facebook ("Фейсбук") и Apple ("Эппл"). Париж и Вашингтон договорились об отсрочке выплаты налога до конца 2020 года и его последующем зачислении либо по международным правилам, если удастся выработать общую систему в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), либо по действующим французским.