Андрей Суздальцев допускает, что КГБ Беларуси планировало его устранение

Российский политолог Андрей Суздальцев не сомневается в том, что белорусские власти могли рассматривать возможность его физического устранения.

По словам его словам, он и раньше получал определенные косвенные сигналы: в частности, ряд проправительственных белорусских политологов публично заявили в социальных сетях о необходимости физического уничтожения Суздальцева.

«Ситуация была напряженной. Но мы не специалисты, нам сложно заметить слежку», - сказал Суздальцев сказал, комментируя для Белсата заявление бывшего офицера спецподразделения «Алмаз» Игоря Макара.

Игорь Макар 4 января сообщил, что еще в 2012 году получил опубликованную аудиозапись, на которой человек с голосом экс-главы КГБ Зайцева обсуждает с двумя подчиненными операцию по уничтожению противников режима Лукашенко в Германии и убийство Павла Шеремета. По словам Макара, власти РБ планировали и убийство Суздальцева.

«Повторюсь еще раз, в данной записи упоминался Павел Шеремет, который и был подорван в автомобиле точно так же, как это планировалось. Также у меня есть доказательства и подтверждения того, что планировалось физическое устранение Андрея Ивановича Суздальцева. Этого на записи нет, но это подтвердит мой источник лично в суде», - сказал Макар в интервью сайту «Наше время».

«Я очень надеюсь, что на это все отреагирует Российская Федерация. Я очень надеюсь, что отреагирует мировое сообщество, в частности европейское, и Америка. И я думаю, что наконец-то мы сможем побороть этот диктаторский режим, который действует в нашей родной стране Беларуси», - добавил Макар.

Суздальцев отметил, что у него были хорошие отношения с Шереметом, и его не удивило, что они оба были в списке потенциальных целей: «Павел был, конечно, опаснее, потому что он свой, Беларуси».

«Почему это не было сделано в Москве в отношении Павла, в отношение меня? Могу предположить, что охота иностранных спецслужб на российских граждан в Москве - это почти война. Я думаю, что на определенном этапе действия белорусских спецслужб привлекли внимание российских спецслужб, и они были вынуждены отказаться от этих планов. Однако Павел все равно погиб - в Киеве. Не знаю, есть ли в этом «белорусский след», я политолог, а не следователь. Но то, что озвученный [на аудиозаписи] вариант гибели Павла полностью совпал с произошедшим, заставляет задуматься», - рассуждает Андрей Суздальцев.

Суздальцев подчеркивает, что опубликованные аудиозаписи, которые, вероятно, были сделаны на заседании КГБ, являются очень серьезным обвинением в адрес режима Лукашенко.

«Фактически, белорусские власти занимаются террористической деятельностью на международном уровне, в других странах. Это уже вариант Каддафи», - заключил политолог.