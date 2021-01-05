Латушко обвиняет Лукашенко в подготовке конституционного переворота

Лукашенко намерен с помощью Всебелорусского народного собрания осуществить конституционный переворот, утверждает член президиума Координационного совета Беларуси Павел Латушко.

«Всебелорусское народное собрание – опасность для будущего нашей страны… Реальная повестка ВНС тщательно скрывается, из уст пропагандистов и государственных представителях звучат красивые слова о «народных представителях» и их идеях, но кто из беларусов давал полномочия этим представителям?», - задается вопросом политик.

«По закону «О республиканских и местных собраниях» и согласно Конституции, все представители должны быть избраны, но вместо этого депутаты и чиновники назначают сами себя и проводят такие самоназначения в обход закона. ВНС формируется по указке «сверху» только с одной целью – создать новый конституционный орган, который призван заменить голос народа», - обращает внимание Латушко.

«Мы не должны забывать, что сражаемся не только с диктатором, но и с диктатурой. И так называемое собрание – это и есть ее высшая форма. Вот почему мы не можем себе позволить закрыть на это глаза», - добавил он.

Латушко сообщил, что НАУ совместно с инициативой «Честные люди» разработало план противодействия ВНС. Он также посоветовал «участникам «февральского сборища» задуматься над тем, стоят ли несколько дней участия в театре имени одного актёра нескольких лет лишения свободы».