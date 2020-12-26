Последнее обновление: 26.12.2020 10:12

Пашинян заявил о готовности уйти в отставку после внеочередных выборов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности уйти в отставку со своего поста по воле народа. Он объявил о подготовке внеочередных выборов в парламент в 2021 г., по итогам которых примет окончательное решение.

«Я готов уйти с должности премьера по решению народа. Готов также и продолжить руководить Республикой Армения в эти непростые времена в случае восстановления доверия народа. Есть только один способ получить ответ на все эти вопросы: проведение внеочередных парламентских выборов», — написал Пашинян у себя в Facebook.

Армянский лидер отметил, что нынешнее правительство не цепляется за власть с помощью силы, наоборот, «нас обвиняют в наглой мягкости». В то же время оппозиция, по его словам, хотя и получила народную поддержку и смогла организовать многочисленные акции протеста, не смогла полностью реализовать доверие народа и ресурс СМИ, поэтому ее претензии на лидерство в стране также неочевидны, пишут «Ведомости».

«Исходя из вышесказанного, предлагаю парламентским и заинтересованным силам провести внеочередные парламентские выборы в 2021 году», — заключил Пашинян.

Протесты оппозиции с требованием отправить правительство во главе с Пашиняном в отставку идут с середины ноября. Оппозиция уже сформировала координационный орган — «Движение за спасение отечества» — и выдвинула экс-главу Минобороны Армении Вазгена Манукяна на пост главы временного правительства страны. Манукян — один из основателей движения за независимость Нагорного Карабаха и создателей современной армянской армии.

Поводом для протестов стало подписание правительством Армении соглашения о прекращении войны с Азербайджаном в Карабахе 9 ноября. По договоренностям, достигнутым при посредничестве России, непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР), поддерживаемой Ереваном, пришлось отдать Баку пять районов, а армянской регулярной армии — покинуть регион. Оппозиция называет это «предательством Арцаха» (Карабаха) и заявляет о необходимости сформировать временное правительство.



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