Координационный совет сообщил об обыске у члена основного состава Ксения Луцкина

Пресс-служба Координационного совета сообщила о том, что член основного состава КС Ксения Луцкина перестала выходить на связь.

«Есть вероятность, что у неё сейчас проходит обыск. Она отправила экстренное сообщение, мы видим, что она сейчас дома. Есть вероятность, что это связано с сегодняшними обысками у сотрудников Пресс клуба», - сообщила пресс-служба КС.

Луцкина - одна из журналистов, уволившихся из Белтелерадиокомпании после президентских выборов.

Силовики также проводят обыск у директора «Академии Пресс-клуба» Сергея Якупова.

Сообщается, что журналисты не могут попасть в помещение Пресс-клуба.

«Охрана завода «Горизонт» не пропускает журналистов за турникет здания, где Press Club Belarus снимает помещение. Там сейчас, скорее всего, тоже идет обыск», - говорится в сообщении БАЖ.

Тем временем БАЖ сообщает, что в Дрогичине задержан журналист Сергей Гордиевич. Корреспондент «Первого региона» Сергей Гордиевич перестал выходить на связь во второй половине дня 22 декабря.

Около 14:30 жене позвонил следователь, который сообщил, что ее муж задержан на 72 часа. 7 декабря Сергея Гордиевича вызвали в Дрогичинский районный отдел Следственного комитета для расследования предполагаемых оскорблений Александра Лукашенко в одном из местных вайбер-чатов.

Также, БАЖ сообщает об обыске у витебского журналиста Вячеслава Лазарева.