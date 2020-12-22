Экс-премьер: Ситуация в Беларуси непростая

Экс-премьер Беларуси Андрей Кобяков, ставший намедни главой российской компании «Сибуглемет», назвал ситуацию в Беларуси непростой, но признал, что не хотел бы обсуждать тему в своей нынешней должности.

«Ситуация непростая. Я думаю, что потихоньку она выправится. Но что бы ни происходило, я считаю, что перспективы белорусско-российских отношений есть и будут. Это мое глубокое убеждение», - сказал Кобяков в интервью РБК.

«Но я ушел с госслужбы и, честно говоря, не хотел бы возвращаться к темам, которые не связаны с угольной отраслью. Конечно, в моем случае состоялся переезд в Москву. А о том, чтобы перевезти семью, это в стадии решения», - добавил он.

Кобяков в августе 2018 года был отправлен в отставку с должности премьера за «пофигическое отношение правительства к поручениям президента».

Возглавить угольную компанию «Сибуглемет» Кобякову предложил глава ВЭБа Игорь Шувалов, с которым экс-премьер РБ познакомился в 2008 году.