Сенат США одобрил обновленный Акт о демократии в Беларуси

Верхняя палата Конгресса Соединенных Штатов Америки (Сенат) на заседании 21 декабря одобрила законопроект «О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси» (Belarus Democracy, Human Rights, and Sovereignty Act; сокр. Акт о демократии в Беларуси).

Текст документа, принятого 18 ноября Палатой представителей Конгресса, размещен на официальном сайте нижней палаты. Принятый Сенатом вариант пока не опубликован.

На основании документа президент США сможет ввести персональные визовые санкции против членов Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов и «участников манипуляциях на выборах», в отношении каждого «правительственного лица, ответственного за преследование независимых СМИ», а также любого причастного к нарушениям прав человека и репрессиям. При этом в пояснении к законопроекту уточняется, что подобные меры могут коснуться граждан любого государства, в том числе России, передает Белапан.

В частности, в принятой нижней палатой версии законопроект содержит такие положения:

— призыв к проведению новых президентских выборов в Беларуси;

— признание Координационного совета, созданного по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, в качестве легитимного института для участия в диалоге о мирной передаче власти;

— призыв к освобождению всех политических заключенных;

— поддержку стремления белорусского народа к свободе вероисповедания;

— намерение оказывать помощь в продвижении демократии и поддержку белорусского гражданского общества;

— заявление о политике США по «непризнанию включения Беларуси в «Союзное государство» с Россией»;

— призыв к разработке стратегии США по развитию теле- и радиовещания, свободы интернета и доступа к информации;

— намерение поддерживать белорусские независимые СМИ и IT-сектор.

Теперь Акт о демократии в Беларуси поступит на подпись президенту США.

Один из 15 соавторов документа, член Палаты представителей Марси Каптур написала на своей странице в «Твиттере»: «Поддерживаю Тихановскую в запуске Народного трибунала и привлечении к ответственности виновных в нарушении прав человека в Беларуси. Необходимо услышать голоса всех белорусов, прекратить подавление протестов, освободить политзаключенных, провести свободные и справедливые выборы».