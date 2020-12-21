Последнее обновление: 21.12.2020 23:41

Еврокомиссия одобрила вакцину BioNTech и Pfizer

Спустя несколько часов после сертификации вакцины от коронавируса BNT162b2, разработанной немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer, Еврокомиссия окончательно одобрила препарат.

В скором времени страны ЕС смогут приступить к вакцинации, заявило ведомство вечером в понедельник, 21 декабря, передает DW.

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что вакцина будет доступна одновременно всем странам ЕС и все они получат препарат на одинаковых условиях.

Ранее в тот же день Европейское агентство лекарственных средств (EMA) допустило к использованию в ЕС вакцину BioNTech и Pfizer. Глава EMA Эмер Кук заявила, что этот препарат, предположительно, эффективен и против нового штамма коронавируса, начавшего стремительно распространяться в Англии в последнюю неделю.

Вакцина BNT162b2 уже используется в целом ряде стран, в том числе в Великобритании, США, Канаде, Бахрейне, Саудовской Аравии и Мексике. В Германии и многих других странах ЕС к вакцинации планируется приступить еще до конца декабря.

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