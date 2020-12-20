Нидерланды прервали авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса

Власти Нидерландов распорядились не принимать самолеты из Великобритании из-за распространения там нового штамма коронавируса. Об этом сказано в заявлении правительства этой страны, опубликованном на официальном сайте в воскресенье, 20 декабря.

Запрет вводится с 6 утра воскресенья и действует как минимум до 1 января. В настоящий момент правительство рассматривает возможный запрет и другого транспортного сообщения с Великобританией. По данным Национального института здравоохранения Нидерландов, в стране обнаружен первый случай заражения новым мутировавшим типом коронавируса.

Речь идет о штамме, который в настоящий момент стремительно распространяется в Великобритании и был впервые выявлен в начале декабря. Эксперты в Нидерландах проверяют, как новый штамм попал в страну, есть ли другие заражения, передает DW.

Мутировавший коронавирус, обнаруженный недавно в южной части Великобритании, по данным Минздрава Соединенного Королевства, распространяется быстрее, чем его известная до сих пор разновидность. На сегодняшний день заражение вирусом-мутантом уже было официально подтверждено у более тысячи пациентов.

Однако, по словам министра здравоохранения Великобритании Мэтта Хэнкока, это не означает, что новый вирус опаснее прежнего. Скорее, появлением новой разновидности коронавируса можно объяснить недавний скачок заражений в стране, предположил политик.

При этом сам факт появления мутировавшего вируса не представляет собой ничего из ряда вон выходящего. Например, в Китае, где впервые был обнаружен коронавирус, его новая разновидность была выявлена около полугода назад. А летом видоизмененный коронавирус появился в Испании и после этого распространился на половине территории Европы. Вирусы мутируют постоянно. Но, как правило, их изменения имеют лишь минимальные последствия.

У выявленной в Великобритании разновидности коронавируса произошла мутация шиповидных отростков (спайковых белков). Из-за так называемой генной делеции (перестройки хромосомы, при которой происходит потеря ее участка) у данного мутировавшего вируса отсутствуют две аминокислоты. Возможно, именно благодаря этой особенности новому коронавирусу удается так быстро распространяться.

Аналогичная ситуация наблюдалась летом в восточноазиатском регионе. При этом пациенты, заразившиеся там видоизмененным коронавирусом, переносили заболевание в более мягкой форме. Очевидно, это было связано с тем, что в данном случае мутация вируса привела к его ослаблению.

Великобритания стала первой западноевропейской страной, приступившей к массовой вакцинации против COVID-19. Тот факт, что в Соединенном Королевстве был выявлен мутировавший коронавирус, не говорит о том, что прививка от него теперь будет бесполезной. Все разработанные к сегодняшнему дню вакцины кодируют информацию для спайковых белков коронавируса так, что эти препараты стимулируют иммунную систему пациента, даже в случае заражения мутировавшим вирусом.

Из этого следует, что и вакцины от коронавируса, скорее всего, в будущем придется перерабатывать. Однако накопленные за время нынешней пандемии данные и созданные производственные мощности, несомненно, помогут впредь добиться оперативного обеспечения населения недорогой вакциной.