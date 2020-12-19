Правозащитники объявили врача Артёма Сорокина политзаключенным

В уголовном преследовании врача скорой помощи Артёма Сорокина имеется явный политический мотив со стороны властей Республики Беларусь, соответственно уголовное преследование является политически мотивированным, а сам Артём Сорокин - политическим заключенным.

Об этом говорится в совместном заявлении белорусских правозащитных организаций.

Как сообщалось, 19 ноября 2020 г. по инициативе Генеральной прокуратуры были арестованы и помещены под стражу журналистка TUT.BY Катерина Борисевич и врач больницы скорой помощи Артем Сорокин.

Позже им было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 178 Уголовного кодекса Беларуси за разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия, в связи с публикацией медицинских документов, касающихся умершего от травм Романа Бондаренко.

Информация, содержащаяся в этих документах, опровергает заявления официальных лиц о том, что Роман Бондаренко был пьян в момент избиения, после чего его забили до смерти.

«Разглашение сведений медицинского характера было направлено на защиту репутации умершего Романа Бондаренко и опровержение недостоверной информации о действиях представителей органов власти, которые могли повлечь смерть человека. Согласно международным стандартам в области прав человека, информаторы (разоблачители) и журналисты, сообщающие публично конфиденциальные сведения, раскрытие которых может привести к эффективному выявлению и расследованию преступлений, действуют в интересах общества и должны быть защищены от ответственности. Насколько нам известно, уголовное расследование гибели Романа Бондаренко не проводится», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте правозащитного центра «Весна».

Правозащитники требуют освобождения Сорокина и расследования смерти Романа Бондаренко.