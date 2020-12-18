Стахановцы из палатки сразу в двух чтениях осилили проекты бюджета и поправок в Налоговый кодекс (Update)

Нижняя палата парламента сразу в двух чтениях приняла такие легкие документы как бюджет на 2021 год и поправки в Налоговый кодекс, ощутимо повышающие налоговую нагрузку на население.

Никаких особых изменений в проект бюджета по сравнению со вчерашним днем внесено не было.

Доходы планируются на уровне 23,3 млрд. рублей, расходы - 27,3 млрд. рублей, ожидаемый дефицит - 4 млрд. рублей.

Наибольшая доля будет сформирована за счет налоговых поступлений - почти Br19,56 млрд. Еще Br2,37 млрд - неналоговые доходы, Br1,36 млрд - безвозмездные поступления.

Из налоговых доходов, по оценке, Br14,1 млрд принесут налоги на товары (в том числе НДС - Br10,4 млрд), еще Br4 млрд составят налоговые доходы от внешнеэкономической деятельности.

На общегосударственную деятельность выделят Br13,36 млрд, на национальную оборону - Br1,46 млрд, на судебную власть, правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности - Br2,77 млрд, передает БелТА.

На национальную экономику расходы определены в размере Br3,72 млрд, на охрану окружающей среды - Br107,8 млн, на жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство - Br388,9 млн.

Почти Br1,7 млрд выделят на здравоохранение, Br0,5 млрд - на физическую культуру, спорт, культуру и СМИ, Br1,3 млрд - на образование, более Br2 млрд - на социальную политику.

Пособия на детей в 2021 году планируется поднять более чем на 8%, зарплаты бюджетников будут повышаться в два этапа с ростом базовой ставки, которую планируют увеличить до Br201.

В Фонд социальной защиты населения в виде субвенций планируется направить около Br1,6 млрд.

В свою очередь поправки в Налоговый кодекс предусматривают:

- ставки налогов в 2021 году будут проиндексированы на 5,5%. Речь идет о ставках земельного, экологического налога, налога за добычу природных ресурсов, подоходного налога в фиксированных суммах, единого налога с ИП и иных физлиц;

- на 7,4% предусматривается индексация предельных размеров налоговых льгот и вычетов по подоходному налогу с физлиц;

- До 10% повышается ставка НДС на лекарства, до 20% на некоторые продукты, детское питание и одежду;

- в 2021-2022 годах предлагается повышение ставки налога на прибыль для операторов сотовой связи и оператора по обязательному оказанию универсальных услуг электросвязи с 18% до 30%, с 25% до 30% для ломбардов;

- повышается ставка подоходного налога с доходов физлиц, полученных по трудовым договорам от резидентов ПВТ и Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", с 9% до 13%.

- повышаются ставки земельного налога и арендной платы за земельные участки, предоставленные для размещения торговых центров, в том числе автостоянок, обслуживающих эти ТЦ, с 0,7% до 1,5% от кадастровой стоимости.

- местным Советам депутатов разрешат увеличивать или уменьшать до двух раз ставки единого налога с ИП и других физлиц в зависимости от вида деятельности, Мингорсовету - увеличивать ставки этого налога до четырех раз.

- областным Советам депутатов разрешат вводить местный сбор за пересечение границы транспортными средствами, максимальная масса которых не превышает 5 т, в размере не более трех базовых величин Сбор будет взиматься только при выезде из страны. По возвращению на родину сбор платить не придется.

- с 1 января госпошлину за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, заменят транспортным налогом. Ставки налога в сравнении с действующими ставками госпошлины могут снизиться в среднем на 25% для физических лиц, на 15% - для организаций.

Ставка налога рассчитывается в зависимости от массы авто: до 1,5 тонн — 61 рубль; 1,5-1,75 т — 81 рубль; 1,75-2 т — 102 рубля; 2-2,25 т — 122 рубля; 2,25-2,5 т — 142 рубля; 2,5-3 т — 162 рубля; свыше 3 т — 223 рубля. Ветеранам, пенсионерам и инвалидам I и II групп - скидка в 50%.

Транспортный налог будет уплачиватся на основании извещения налоговой инспекции, которые будут расылаться до 1 сентября.