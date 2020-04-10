Правительство РБ отобрало 40 доноров бюджетного фонда нацразвития

Правительство Беларуси выбрало 40 высокорентабельных организаций, которым придется перечислить в государственный целевой бюджетный фонд национального развития часть прибыли по результатам работы за 2019 год

Согласно постановлению №209 от 8 апреля 2020 года, отобранные предприятия с апреля по сентябрь равными долями пополнят бюджет на 52,479 млн. белорусских рублей.

Титульным спонсором фонда нацразвития выступает Гродненская табачная фабрика «Неман», которая закроет более половины упомянутой суммы, перечислив в бюджет 30 млн. рублей. Еще 9,081 млн. внесет Беларуськалий, на 3-м месте по величине взноса находится РУП «Белаэронавигация» - 3,932 млн. рублей.

Далее следуют Минский завод игристых вин, Белорусская универсальная товарная биржа, Национальный центр обмена трафиком», которые заплатят соответственно 2,15 млн., 1,69 млн. и 1,2 млн. рублей.