Последнее обновление: 21.06.2017 14:58

Власти Беларуси намерены пополнять бюджет за счет новых налогов

Заместитель министра финансов Юрий Селиверстов озвучил дополнительные источники пополнения бюджета Беларуси, отвечая на вопросы депутатов Палаты представителей.

"Одним из основных источников пополнения бюджета может являться расширение налоговой базы, включение в налоговую базу иных доходов, отмена льгот, а также улучшение работы реального сектора. Других источников, которые могли бы существенным образом пополнить бюджет, нет. И та среднесрочная программа правительства, которая принята на три ближайших года, об этом свидетельствует", - заявил замминистра.

Следует отметить, что одним из главных посылов в программе социально-экономического развития страны является тот факт, что налоговая нагрузка в текущей пятилетке увеличиваться не может.

Юрий Селиверстов также рассказал, что в стране ведется работа по реализации госимущества.

"Прорабатываются вопросы продаж не только отдельных субъектов хозяйствования, но и совместно с ЕБРР предусматривается продажа части акций Белинвестбанка. Работа по этому вопросу идет, но тенденции у наших соседей и в мировой экономике негативны, желающих приобрести наше имущество за достойную плату немного. Больших надежд, что мы реализуем наше имущество и пополним бюджет, мы не питаем, но эта работа ведется и мы будем ее продолжать", - подчеркнул он.

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