Лукашенко назвал приоритеты председательства Беларуси в СНГ

Лукашенко сегодня на онлайн-заседании глав государств СНГ назвал приоритеты председательства Беларуси в СНГ в 2021 году.

«Укрепление интеграционных механизмов на постсоветском пространстве … станет одним из главных приоритетов белорусского председательства в СНГ в следующем году, если мы примем здесь соответствующее решение, которое уже согласовано", - сказал Лукашенко.

Основной акцент Беларусь сделает на развитии общего экономического пространства, либерализации торговли, сокращении до минимума ограничений и изъятий, устранении технических барьеров, унификации правил и процедур госзакупок, формировании общих рынков товаров и услуг.