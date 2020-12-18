Последнее обновление: 18.12.2020 10:21

США экстренно регистрируют вакцину Moderna

Эксперты Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США рекомендовали регулятору одобрить регистрацию вакцины против коронавируса американской компании Moderna.

Эксперты FDA решили, что преимущества вакцины от Moderna перевешивают недостатки. Препарат способен обеспечить 94-процентную защиту от COVID-19, передает РБК.

Как сообщает Bloomberg, 20 экспертов высказались за применение вакцины, один воздержался. Против не проголосовал никто.

Это решение дает FDA возможность в скором времени выдать разрешение на использование этого препарата в США. Предполагается, что такое решение ведомство может принять уже в пятницу.

Вакцина mRNA-1273 производства американской биотехнологическая компании Moderna содержит вирусную молекулу - матричную РНК (мРНК), заключенную в липидную наночастицу. Производители утверждают, что эффективность вакцины при первичном анализе составляет 94,1 процента, при тяжелых случаях - 100 процентов.

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