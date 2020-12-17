Последнее обновление: 17.12.2020 15:53

Премьер Испании ушел на карантин после выявления коронавируса у Макрона

Председатель правительства Испании Педро Санчес будет находиться на карантине до 24 декабря из-за того, что контактировал с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, у которого был выявлен коронавирус.

Об этом сообщила в четверг пресс-служба кабмина королевства, передает ТАСС.

Санчес встречался с Макроном в понедельник в Париже. Премьер Испании "приостановит всю свою деятельность, запланированную на следующие несколько дней, в соответствии с протоколами здравоохранения", уточнили в кабмине.

"Санчес сообщил королю [Филиппу VI], что будет находиться на карантине до 24 декабря - даты, когда пройдет десять дней с его встречи с президентом Макроном в Париже", - добавили в пресс-службе, уточнив, что премьер Испании сделает тест на коронавирус.

В четверг пресс-служба Елисейского дворца сообщила, что Макрон сдал тест на коронавирус, его результат оказался положительным. Глава государства теперь самоизолируется на ближайшие семь дней.

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