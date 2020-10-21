Власти Беларуси заявили о создании партии на базе "Белой Руси"

Белорусские власти запускают процесс создания партии на базе общественного объединения "Белая Русь"

"Похоже, что нам нужно формировать партию. Предварительное условное название - партия народного единства "Белая Русь". Слово "единство", скорее всего, предполагает правоцентристскую партию с хорошим левым молодежным крылом, с социальными гарантиями", - сказал руководитель объединения Геннадий Давыдько (цитата БелТА).

По его словам, сейчас начнется работа над уставом и программой политической силы. В ближайшие дни проект устава появится на сайте "Белой Руси".

"Общественное объединение останется, будут приниматься новые члены. "Белая Русь" - это будет массовая основа партии, но в нее можно и не вступать. Потому что партийная дисциплина будет немного другая, загрузка и ответственность тоже", - сказал он.

«Можно и не вступать» касается всех тех, включая силовиков и армию, которым по законодательству запрещено быть членами какой-либо партии.

Давыдько заверил, что возглавлять партию не собирается, лидера будут искать. "Это должен быть молодой уверенный государственник", - отметил он.