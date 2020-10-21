Правозащитники признали политзаключенными еще 9 человек

Правозащитники признали политзаключенными 9 человек, расширив список преследуемых по политическим мотивам до 102 человек.

Об этом сообщил правозащитный центр «Весна».

В список политзаключенных включены Сергей Брыль, Андрей Попов, Павел Недбайло, Сергей Леженко, Дмитрий Ивашков, Юрий Белько, Дмитрий Ластовский, Ярослав Зборовский, Денис Болтуть.

Всех перечисленных власти обвиняют по статьям 342 (Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок) и 293 (Массовые беспорядки) Уголовного кодекса.

Правозащитники требуют освободить политзаключенных и остановить политические репрессии в стране.