Последнее обновление: 20.10.2020 12:08

Новая комиссия определит параметры вращения глобуса Беларуси

Правительство Беларуси приняло очень своевременное в текущей ситуации решение, которое вне всякого сомнения позволит резко нарастить ВВП страны, а также усилить независимость глобуса синеокой от остальной Вселенной.

Постановлением №594 от 16 октября 2020 года в Беларуси создается межотраслевая комиссия времени, частоты и определения параметров вращения Земли.

Возглавит комиссию заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Дмитрий Барташевич. В ее состав также включены представители Белорусского государственного института метрологии, Научно-практического центра гигиены, Белорусской железной дороги, Министерства связи и информатизации, Института физики, Национальной государственной телерадиокомпании, ОАО "Гипросвязь".

На самом деле, похожее формирование существовало в структуре правительства со времен, когда единственными способами синхронизации оставались телефон и голубиная почта. Но, похоже, отныне белорусским властям больше религия не позволяет синхронизировать время с помощью существующих импортных серверов и эталонов.

Да и в рамках многовекторной внешней политики, проводимой властями страны под руководством бессменного пенсионера из Шкловского района, только вновь создаваемая комиссия сможет определить именно то самое время и местоположение глобуса Беларуси на орбите вокруг Солнца для посева и сбора небывалых урожаев. И правда, не у Трампа же с Путиным спрашивать, когда выпускать на поле тракторы с комбайнами.

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