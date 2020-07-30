Дефицит бюджета РБ за I полугодие 2020 года достиг 1,8 млрд. рублей

Беларусь по итогам 6 месяцев 2020 года исполнила бюджет с дефицитом в 1,8 млрд. рублей, сообщила сегодня пресс-служба Минфина РБ.

Доходы республиканского бюджета за I полугодие 2020 года составили 10,3 млрд. рублей, или 41,0 процент уточненного годового плана.

При этом, поступление НДС составило 6,0 млрд. рублей, или 48,6 процента уточненного годового плана, налога на прибыль - 0,8 млрд. рублей, или 18,8 процента уточненного годового плана, акцизов - 1,4 млрд. рублей, или 47,1 процента уточненного годового плана. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 1,5 млрд. рублей, или 31,6 процента уточненного годового плана.

По состоянию на 1 июля 2020 года задолженность по налогам и сборам составила 129,6 млн. рублей.

Расходы республиканского бюджета составили 12,1 млрд. рублей, или 44,3 процента уточненного годового плана.

На общегосударственную деятельность направлено 6,1 млрд. рублей (47,2 процента), на финансирование национальной экономики – 2,5 млрд. рублей (44,6 процента), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) – 8,6 млрд. рублей (47,0 процентов).

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 8,5 млрд. рублей, или 49,2 процента утвержденного годового плана.

Расходы Фонда социальной защиты населения составили 8,4 млрд. рублей, или 49,4 процента утвержденного годового плана.

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил 0,1 млрд. рублей.

Доходы бюджета сектора государственного управления за январь-июнь 2020 года сложились в сумме 24,22 млрд. рублей, или 45,8 процента уточненного годового плана.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-июнь 2020 года составили 26,36 млрд. рублей, или 47,5 процента уточненного годового плана.

Дефицит бюджета сектора государственного управления за январь-июнь 2020 года сложился в сумме -2,14 млрд. рублей.