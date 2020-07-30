Последнее обновление: 30.07.2020 12:33

Дефицит бюджета РБ за I полугодие 2020 года достиг 1,8 млрд. рублей

Беларусь по итогам 6 месяцев 2020 года исполнила бюджет с дефицитом в 1,8 млрд. рублей, сообщила сегодня пресс-служба Минфина РБ.

Доходы республиканского бюджета за I полугодие 2020 года составили 10,3 млрд. рублей, или 41,0 процент уточненного годового плана.

При этом, поступление НДС составило 6,0 млрд. рублей, или 48,6 процента уточненного годового плана, налога на прибыль - 0,8 млрд. рублей, или 18,8 процента уточненного годового плана, акцизов - 1,4 млрд. рублей, или 47,1 процента уточненного годового плана. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 1,5 млрд. рублей, или 31,6 процента уточненного годового плана.

По состоянию на 1 июля 2020 года задолженность по налогам и сборам составила 129,6 млн. рублей.

Расходы республиканского бюджета составили 12,1 млрд. рублей, или 44,3 процента уточненного годового плана.

На общегосударственную деятельность направлено 6,1 млрд. рублей (47,2 процента), на финансирование национальной экономики – 2,5 млрд. рублей (44,6 процента), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) – 8,6 млрд. рублей (47,0 процентов).

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 8,5 млрд. рублей, или 49,2 процента утвержденного годового плана.

Расходы Фонда социальной защиты населения составили 8,4 млрд. рублей, или 49,4 процента утвержденного годового плана.

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил 0,1 млрд. рублей.

Доходы бюджета сектора государственного управления за январь-июнь 2020 года сложились в сумме 24,22 млрд. рублей, или 45,8 процента уточненного годового плана.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-июнь 2020 года составили 26,36 млрд. рублей, или 47,5 процента уточненного годового плана.

Дефицит бюджета сектора государственного управления за январь-июнь 2020 года сложился в сумме -2,14 млрд. рублей.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Июнь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Июль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование