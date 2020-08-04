Лукашенко оценил в $9,5 млрд. потери от торговых войн

Лукашенко оценил в $9,5 млрд. потери экономики от торговых войн, несправедливых цен и дорогих кредитов.

«Итоги текущего периода показали, что внешняя зависимость от одной-двух стран ставит нас в уязвимое положение, если не сказать больше. Из-за торговых войн, несправедливых цен дорогих кредитов страна потеряла $9,5 млрд. экономического роста за 5 лет, а это пенсии, стипендии, зарплаты бюджетников, поддержка семей», - заявил Лукашенко.

«Мы сделали выводы и уже реализуем стратегию, чтобы к 2025 году влияние таких факторов было минимальным. Новая инфраструктура поставок нефти и газа, диверсификация кредитного портфеля и товарных потоков. Агрессивное освоение новых экспортных рынков», - резюмировал Лукашенко.

Он также сообщил, что потери бюджета от нефтяной войны с Россией в начале этого года составили 1,5 млрд. рублей