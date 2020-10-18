Многотысячные протесты в Таиланде продолжаются третий день подряд

В Таиланде в субботу, 17 октября, вновь вышли на улицы тысячи демонстрантов, несмотря на введенный правительством страны запрет на собрания.

Как сообщает агентство AFP, место проведения акция было объявлено организаторами всего за час до ее начала, чтобы предотвратить противодействие со стороны властей. По оценке СМИ на улицы Бангкока вышло более 23 тысяч человек.

Большинство протестующих вооружились щитами, касками и противогазами, памятуя, что 16 октября полиция применила против демонстрантов водометы и слезоточивый газ.

"Я опасаюсь за свою безопасность, но если я не выйду, у меня нет будущего", - рассказала журналисту агентства AFP 18-летняя студентка.

Продемократическое протестное движение призывает к отставке правительства, которым руководит бывший главнокомандующий страны Прают Чан-Оча, захвативший власть в Таиланде после военного путча 2014 года, и открытым дебатам о роли монархии. Протестующие также возмущены арестами активистов демократического движения, некоторым из которых может грозить пожизненное заключение, передает РБК.

Таиланд не знает политической стабильности уже многие десятилетия. Один лагерь возглавляет консервативный истеблишмент и королевская семья, а другой - сторонники укрепления демократии.